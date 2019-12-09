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Футбол в России

Наибольшее количество концертов в 2019 году прошло на стадионах ФК "Спартак" и "Динамо"

"Открытие-Арена" и "ВТБ-Арена" приняли по три концерта

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Столичные футбольные клубы "Спартак" и "Динамо" установили рекорд по количеству концертов на домашних стадионах команд, "Открытие-Арене" и "ВТБ-Арене" соответственно, в 2019 году. Об этом говорится в третьем ежегодном "Комплексном исследовании экономики российского футбола", подготовленном Российской премьер-лигой (РПЛ) совместно с компанией PwC.

"Клубы стремятся сделать свои стадионы точкой притяжения для болельщиков и в нематчевые дни, - говорится в исследовании PwC. - Так, более чем на половине арен работают клубные магазины атрибутики и проводятся экскурсии. Клубные музеи на стадионе на данный момент функционируют у двух клубов".

"Строительство современных стадионов оказывает положительное влияние и на концертную индустрию. Так, в 2019 году крупные концерты прошли на стадионах шести клубов РПЛ, а рекордсменами по их количеству стали "ВТБ-Арена" и "Открытие- Арена", которые приняли по три концерта", - отмечается в документе.

Из числа других вариантов использования инфраструктуры клубами премьер-лиги выделяются проведение экскурсий на стадионах (реализуется 10 клубами из 16 - прим. ТАСС), работа клубных магазинов с атрибутикой на стадионах (девять), возможность коммерческой загрузки стадионов в нематчевые дни (шесть) и наличие клубного музея на стадионе (два). К вариантам коммерческой загрузки стадионов, используемым клубами РПЛ в нематчевые дни, называются сдача в аренду клубного ресторана (шесть клубов из 16), проведение коммерческих фото/видео сессий (шесть), сдача стадиона в аренду для проведения развлекательных и деловых мероприятий (пять), сдача в аренду прилегающей к стадиону территории (пять) и сдача в аренду VIP-лож для мероприятий (четыре).

Теги
Российский футбол
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