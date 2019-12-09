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Футбол в России

Отчет: создание ЮФЛ является важным шагом для развития детского футбола

О создании Юношеской футбольной лиги было объявлено в апреле на исполкоме РФС, чемпионат стартовал в августе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Появление Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) послужило серьезным толчком для развития детско-юношеского футбола в России. Об этом говорится в третьем ежегодном "Комплексном исследовании экономики российского футбола", подготовленном Российской премьер-лигой (РПЛ) совместно с компанией PwC.

О создании ЮФЛ было объявлено в апреле на исполкоме Российского футбольного союза, в августе стартовал чемпионат, в котором принимают участие 12 команд. В турнире по системе "осень-весна" среди игроков до 17 лет выступают команды детско-юношеских спортивных школ, из которых семь представляют клубы РПЛ: ЦСКА, "Зенит", "Рубин", "Спартак", "Локомотив", "Краснодар" и "Динамо".

"Важным шагом для развития детско-юношеского футбола стал запуск Юношеской футбольной лиги, первый сезон которой стартовал в августе этого года, - говорится в отчете. - В турнире, организатором которого является Российский футбольный союз, могут принять участие команды до 17 лет академий профессиональных футбольных клубов, а его победитель получает путевку в Юношескую лигу УЕФА. Состав участников первого сезона определялся экспертным советом РФС на основе сводного рейтинга российских футбольных школ, результатов финальных турниров юношеских первенств России и количества воспитанников клубов в сборных России разных возрастов. По совокупности данных факторов 7 из 12 приглашений к участию в экспериментальном сезоне ЮФЛ получили академии клубов РПЛ".

В качестве положительного примера приводится работа московского "Спартака" с юными футболистами. "Клуб в декабре 2018 года совместно с компанией-франчайзером "Лига спорта" запустил проект по развитию сети детских футбольных школ "Спартак юниор" в России и странах СНГ. Франчайзи проекта получат право использования адаптированной тренировочной методики и бренда академии "Спартака" имени Федора Черенкова, а также технологическую поддержку. Кроме того, региональные филиалы войдут в скаутскую сеть клуба, что позволит "Спартаку" существенно расширить ее охват", - отмечается в отчете.

После 13 матчей в ЮФЛ лидирует клуб "Чертаново", в активе которого 35 очков, на втором месте идет "Динамо" (28), на третьем - "Краснодар" (24).

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Российский футбол
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