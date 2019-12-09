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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Колобков: говорить о санкциях в отношении российского спорта пока рано

По словам министра спорта РФ, в Спортивном арбитражном суде будет объективный процесс

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пока что рано говорить о санкциях в отношении российского спорта. Об этом на пресс-конференции заявил министр спорта России Павел Колобков.

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

"У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 21 день на подготовку ответа - согласны или нет. Если не согласны, то Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в течение короткого промежутка времени направляет исковое заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS), он будет рассматривать все доказательства с нуля. Там будет объективный процесс, где будут заслушаны все свидетели. Так что говорить о санкциях пока рано", - сказал Колобков.

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Колобков, Павел АнатольевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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