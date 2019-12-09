Израильский парламентарий заявил о недопустимости коллективного наказания спортсменов РФ

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта является коллективным наказанием, что недопустимо. Такое мнение высказал в понедельник депутат Кнессета (парламента Израиля) от блока партий "Кахоль-Лаван", капитан сборной Израиля по дзюдо, участник Олимпиады в Афинах Константин Развозов.

"Решение WADA - это коллективное наказание всех российских спортсменов без исключения. Я против допинга в спорте, виновных в его применении необходимо искать и наказывать, и наказывать сурово. Однако коллективное наказание для подавляющей части российских спортсменов, не использующих допинг, неприемлемо", - распространила высказывания Развозова его пресс-служба.

Израильский парламентарий отметил, что "спортсмены готовятся к Олимпиаде чуть ли не всю жизнь", а для многих существует лишь "единственный и последний шанс принять участие в Олимпийских играх под флагом своей страны". "Флаг - это не просто семантика, и я это знаю не понаслышке как участник Олимпийских игр и как человек, который приложил немало усилий ради того, чтобы израильские спортсмены могли выступать под своим флагом в арабских странах", - добавил Развозов, который возглавляет спортивное лобби в Кнессете. "Когда спортсмена заставляют выбирать между мечтой выступить на главном спортивном событии в жизни и флагом, это влияет на его психологическое состояние и, соответственно, на достижения. Спортсмен должен быть сосредоточен, а не отвлекаться на то или иное давление со стороны, - добавил Развозов.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.