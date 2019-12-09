Шипулин: российским спортсменам необходимо до конца биться за свой флаг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Российским спортсменам необходимо подавать апелляции и через суд добиваться возможности выступать под флагом своей страны. Такое мнение на официальной странице в Instagram высказал олимпийский чемпион, депутат Госдумы Антон Шипулин.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

"Я очень надеюсь, что будут предприняты все возможные шаги для того, чтобы защитить спортсменов. Однако все мы помним, как было перед Играми-2018 - никто со стороны Международного олимпийского комитета нам ничего не объяснил и шанса защитить себя фактически не дал. У нас есть время для того, чтобы подать апелляцию. Я понимаю, что шансов немного, но за свой флаг нужно биться до конца", - написал Шипулин.

Олимпийский чемпион подчеркнул, что решение WADA стало огромным ударом по российскому спорту. "Сегодняшнее решение WADA, к сожалению, не стало неожиданным. Это огромный удар по нашему спорту, которому сейчас предстоят очень непростые времена. В сложившихся обстоятельствах больше всего меня беспокоит судьба чистых спортсменов, которым придется доказывать свое право выступать на международных соревнованиях не только на стадионах, но и в кабинетах спортивных функционеров", - добавил Шипулин.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Позже комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта.