Защитник ЦСКА Марченко вызван в сборную России по хоккею на Кубок Первого канала

ТАСС, 9 декабря. Защитник московского ЦСКА Алексей Марченко вызван в расположение сборной России по хоккею для участия в Кубке Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Марченко заменит защитника петербургского СКА Артема Зуба.

27-летний Марченко в текущем сезоне провел 35 матчей, набрав 12 (5 шайб + 7 передач) очков. Всего в КХЛ он провел 271 матч, набрав 67 (15+52) очков. В составе сборной России Марченко провел 15 матчей, набрав 3 (1+2) очка, став с национальной командой олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года.

Кубок Первого канала, являющийся вторым этапом Евротура, пройдет с 12 по 15 декабря. Сборная России 12 декабря встретится с командой Швеции, 14 декабря - с чехами, 15 декабря - с финнами. Все матчи, кроме игры между сборными Чехии и Финляндии, а также встречи Россия - Финляндия, пройдут в Москве. Матч Чехия - Финляндия состоится в чешском городе Пльзень, россияне встретятся с финнами в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".