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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

IIHF оценит последствия санкций WADA в отношении российского спорта

Международная федерация хоккея дождется завершения разбирательств, прежде чем принимать решение
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) оценит последствия санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом говорится в заявлении IIHF, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"IIHF известно, что исполнительный комитет WADA одобрил рекомендацию комитета по соответствию о введении четырехлетнего отстранения России от международной спортивной активности, - говорится в сообщении. - IIHF оценит последствия этой рекомендации и дождется завершения необходимых процедур, прежде чем принять решение о том, какое влияние это окажет на участие российской сборной в соревнованиях IIHF и на турниры IIHF, которые запланированы в России".

На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане российская команда выступала под названием "Олимпийские атлеты из России" и выиграла золотые медали. В России в 2023 году запланировано проведение молодежного первенства мира по хоккею (Омск и Новосибирск) и взрослого чемпионата мира (Санкт-Петербург). Чемпионат мира среди мужских команд 2020 года пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии, женский - с 31 марта по 10 апреля в Канаде.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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