БК "Химки" обыграл "Зенит" и одержал 10-ю победу подряд в текущем сезоне Единой лиги ВТБ

ТАСС, 9 декабря. Баскетболисты "Химок" на выезде переиграли петербургский "Зенит" со счетом 108:101 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Сибур-Арене" в присутствии 3512 зрителей.

Дабл-даблом в составе "Химок" отметился Алексей Швед (30 очков + 13 передач). У "Зенита" больше всего очков набрал Тимоти Абромайтис (23), Алекс Ренфро сделал дабл-дабл (17 очков + 10 передач).

"Химки" одержали 10-ю победу подряд в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, команда идет без поражений и продолжает лидировать в турнирной таблице. "Зенит" располагается на восьмой строчке (четыре победы, шесть поражений).

7 ноября команды встретились в рамках Евролиги в текущем сезоне, матч в Санкт-Петербурге завершился победой "Химок" со счетом 87:73.

В следующем туре "Химки" примут эстонский "Калев" 15 декабря, "Зенит" встретится с саратовским "Автодором" 23 декабря.