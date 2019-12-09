СКА победил московское "Динамо" и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА обыграл московское "Динамо" со счетом 3:2 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 7442 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (31-я минута), Наиль Якупов (43), решающий буллит на счету Евгения Кетова. У "Динамо" отличились Иван Игумнов (7) и Андрей Алексеев (48).

СКА одержал 11-ю победу кряду в КХЛ, последний раз подопечные Алексея Кудашова проигрывали 2 ноября, уступив дома ярославскому "Локомотиву" (1:2). Помимо этого, СКА в девятый раз кряду переиграл "Динамо" в гостях, в последний раз московский клуб побеждал СКА дома 9 марта 2016 года в четвертьфинале Кубка Гагарина (4:3 ОТ).

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 37 матчах. "Динамо" идет третьим, имея в активе 46 очков после 37 встреч.

В следующем матче после паузы на игры национальных сборных СКА 17 декабря на своей площадке примет череповецкую "Северсталь", "Динамо" в этот же день дома встретится с хельсинкским "Йокеритом".

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома проиграл пекинскому "Куньлуню" (2:3), рижское "Динамо" на выезде уступило магнитогорскому "Металлургу" (1:5), новосибирская "Сибирь" в гостях обыграла челябинский "Трактор" (2:1), омский "Авангард" дома потерпел поражение от нурсултанского "Барыса" (2:3), а подольский "Витязь" на своем льду победил нижегородское "Торпедо" (3:2).