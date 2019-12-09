Глава WADA Риди считает, что организации удалось защитить чистых российских спортсменов

ТАСС, 10 декабря. Всемирному антидопинговому агентству (WADA) удалось защитить чистых спортсменов из России в вопросе отстранения страны от международных соревнований в течение следующих четырех лет. Об этом в интервью вещательной корпорации Би-би-си сказал глава WADA Крейг Риди.

В ноябре текущего года комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия проводила манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории для сокрытия допинговых нарушений. Некоторые международные организации призывали наложить максимальные санкции на страну и запретить выступать на соревнованиях всем ее спортсменам. Однако были и те, кто высказывался против подобных действий.

"Большая группа спортсменов хотела защитить чистых российских атлетов. Нам было необходимо постараться защитить их всех, что, как мне кажется, удалось. Я не уверен, что запреты когда-либо давали положительный результат в истории мирового спорта. Сейчас WADA имеет больше власти и авторитета, однако мы решили не пользоваться этим и подойти в вопросу рационально", - сказал Риди.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта. Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.