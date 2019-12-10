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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Оргкомитет Олимпиады-2020 надеется на соблюдение спортсменами антидопинговых правил

Соревнования пройдут в Токио
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© AP Photo/Jae C. Hong

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Организационный комитет по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио выразил надежду, что атлеты сборных будут участвовать в соревнованиях в соответствии со всеми антидопинговыми правилами. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении оргкомитета "Токио-2020".

Отмечается, что комитету известно решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта. "Оргкомитет "Токио-2020" надеется, что атлеты из всех команд, а также национальные олимпийские и паралимпийские комитеты будут принимать участие в Играх в соответствии со всеми антидопинговыми регламентами. Оргкомитет продолжит работу со всеми соответствующими организациями в интересах полного выполнения необходимых антидопинговых мер", - сказано в заявлении.

Как сообщил в понедельник журналистам в Нью-Йорке председатель "Токио-2020" Ёсиро Мори, Япония будет стремиться к тому, чтобы организовать максимально справедливые Игры, где правила будут равными для всех.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта. Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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