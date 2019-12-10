FT : инвестор из США выступил с предложением о приобретении ФК "Челси"

ТАСС, 10 декабря. Американский бизнесмен, инвестор и филантроп Тодд Боэли выступил с предложением о приобретении английского футбольного клуба "Челси" у российского предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times со ссылкой на информированный источник.

Подобное предложение совладелец профессионального бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс" Боэли сделал в минувшем месяце, однако оно не соответствовало оценке стоимости "Челси" в размере £3 млрд ($3,5 млрд), установленной, как полагают Абрамовичем, отметил источник.

Предложение Боэли было отвергнуто, тем не менее бизнесмен из США по-прежнему заинтересован в заключении сделки, говорится в материале. Представитель заокеанского инвестора отказался от комментариев, не удалось получить их и от "Челси".

Абрамович ранее отклонил предложение о покупке "Челси", последовавшее от богатейшего предпринимателя Великобритании, промышленника и финансиста Джима Рэтклиффа. Интерес к приобретению "Челси" проявила и американская инвестиционная компания Silver Lake, которая в конце ноября приобрела пакет акций на сумму $500 млн у компании City Football Group (CFG), владеющей английским футбольным клубом "Манчестер Сити".

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за £140 млн ($166 млн) у предпринимателя Кена Бейтса. После этого у клуба начался самый успешный период в истории. "Челси" пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов (2012). Также команда пять раз становилась обладателем Кубка Англии и три раза выигрывала Кубок английской лиги.