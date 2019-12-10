Грубец, Лехтонен и Старченко признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 10 декабря. Нападающий нурсултанского "Барыса" Роман Старченко признан лучшим нападающим 13-й игровой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

33-летний форвард в трех матчах забросил четыре шайбы, что стало лучшим результатом прошедшей недели.

Лучшим защитником признан игрок хельсинского "Йокерита" Микко Лехтонен. Клуб вместе с ним одержал три победы в трех матчах, на счету 25-летнего финна три очка (одна шайба + две передачи).

Лучшим голкипером стал чех Шимон Грубец из пекинского "Куньлуня". Вратарь одержал две победы в двух матчах. В сумме 28-летний голкипер отразил 73 броска, коэффициент надежности составил 1,45 при 96,89% отраженных бросков.

Лучшим новичком недели признан Даниил Пыленков ("Витязь"). 19-летний россиянин вместе с командой одержал победы в двух из четырех матчей недели, не завершив ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+3". В среднем защитник проводил на льду 20 минут 27 секунд и нанес три броска по воротам соперников.