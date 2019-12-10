"Зенит" в гостевой игре с "Бенфикой" в Лиге чемпионов поддержат около 1500 болельщиков

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Около 1500 болельщиков поддержат российский "Зенит" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь петербургского клуба Антон Макаренко.

Игра пройдет в Лиссабоне во вторник и начнется в 23:00 мск.

"Нашу команду поддержат около 1500 человек", - сообщил Макаренко.

"Зенит" с семью очками идет вторым в группе G после пяти матчей, "Бенфика" замыкает квартет с четырьмя баллами в активе и лишилась шансов на выход в плей-офф. Участие в плей-офф себе гарантировал только немецкий "Лейпциг" (10 очков), а "Зенит" и французский "Лион" (7) определят обладателя второй путевки в последнем туре. Российскому клубу необходимо побеждать "Бенфику" и ждать потери очков от "Лиона", ничьи или поражения в матчах обеих команд выведут в плей-офф подопечных Сергея Семака. Если же "Зенит" и "Лион" одержат победы, то ситуация для российской команды меняется, три клуба наберут по 10 очков, в этом случае петербуржцы уступят соперникам по очкам в личных встречах и займут третье место, которое дает право на участие в плей-офф Лиги Европы.