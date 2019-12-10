Команда Потанина, Фетисова и Касатонова победила в хоккейном матче "Связь поколений"

АНОСИНО /Московская область/, 10 декабря. /ТАСС/. Команда "красных", в составе которой выступали двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и глава "Норникеля" Владимир Потанин, одержала победу в товарищеском матче "Связь поколений" над командой "белых" со счетом 11:9.

Игра проходила в "Лужки.клубе", где были выставлены экспонаты, связанные с успехами сборных СССР и России на Олимпийских играх. Пришедшие на матч зрители могли увидеть игровые свитеры всех отечественных команд, побеждавших на Играх с 1956 по 2018 год. Был выставлен и игровой свитер Павла Дацюка, в котором тот играл в составе команды олимпийских атлетов из России, с автографами чемпионов Игр в Пхёнчхане, а также показаны все девять золотых олимпийских медалей.

Организатором матча выступила Федерация хоккея России (ФХР) совместно с Ночной хоккейной лигой при поддержке генерального партнера ФХР компании "Норильский никель". Помимо Фетисова и Касатонова, в матче принимали участие двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов, олимпийские чемпионы Валерий Каменский и Александр Могильный, первый вице-президент Федерации хоккея России и глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг, а также хоккеисты сборной России, приехавшие на игру в полном составе.

Командой "красных" руководил двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Александр Якушев, "белых" - главный тренер сборной России Алексей Кудашов и старший тренер команды Алексей Жамнов. Главными арбитрами встречи были президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и главный судья КХЛ Алексей Анисимов.

До матча на льду клуба состоялся мастер-класс для детей, который провел тренер по развитию ФХР Даниэль Бохнер. Ему помогали в этом восемь хоккеистов сборной России: защитники Артем Сергеев, Никита Лямкин, Андрей Миронов, нападающие Антон Слепышев, Евгений Кетов, Дамир Жафяров, Павел Карнаухов и Кирилл Семенов.