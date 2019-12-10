{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Команда Потанина, Фетисова и Касатонова победила в хоккейном матче "Связь поколений"

Командой победителей руководил двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев

АНОСИНО /Московская область/, 10 декабря. /ТАСС/. Команда "красных", в составе которой выступали двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и глава "Норникеля" Владимир Потанин, одержала победу в товарищеском матче "Связь поколений" над командой "белых" со счетом 11:9.

Игра проходила в "Лужки.клубе", где были выставлены экспонаты, связанные с успехами сборных СССР и России на Олимпийских играх. Пришедшие на матч зрители могли увидеть игровые свитеры всех отечественных команд, побеждавших на Играх с 1956 по 2018 год. Был выставлен и игровой свитер Павла Дацюка, в котором тот играл в составе команды олимпийских атлетов из России, с автографами чемпионов Игр в Пхёнчхане, а также показаны все девять золотых олимпийских медалей.

Организатором матча выступила Федерация хоккея России (ФХР) совместно с Ночной хоккейной лигой при поддержке генерального партнера ФХР компании "Норильский никель". Помимо Фетисова и Касатонова, в матче принимали участие двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов, олимпийские чемпионы Валерий Каменский и Александр Могильный, первый вице-президент Федерации хоккея России и глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг, а также хоккеисты сборной России, приехавшие на игру в полном составе.

Командой "красных" руководил двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Александр Якушев, "белых" - главный тренер сборной России Алексей Кудашов и старший тренер команды Алексей Жамнов. Главными арбитрами встречи были президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и главный судья КХЛ Алексей Анисимов.

До матча на льду клуба состоялся мастер-класс для детей, который провел тренер по развитию ФХР Даниэль Бохнер. Ему помогали в этом восемь хоккеистов сборной России: защитники Артем Сергеев, Никита Лямкин, Андрей Миронов, нападающие Антон Слепышев, Евгений Кетов, Дамир Жафяров, Павел Карнаухов и Кирилл Семенов.

Теги
Потанин, Владимир ОлеговичФетисов, Вячеслав АлександровичЯкушев, Александр Сергеевич
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Голодец: победы учениц Тутберидзе говорят о преемственности поколений в фигурном катании
В финале Гран-при воспитанницы Этери Тутберидзе заняли весь пьедестал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС