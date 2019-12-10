{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Бычков: сборная России по скалолазанию готовится достойно выступить на Олимпиаде-2020

Глава Федерации скалолазания России также отметил, что подготовка к чемпионату Европы в Москве, который должен пройти в марте 2020 года, продолжается

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сборная России по скалолазанию готовится к тому, чтобы достойно выступить на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта. Об этом заявил глава Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрий Бычков, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба организации.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Решение исполкома WADA было достаточно предсказуемым, но мы до последнего надеялись на более положительный исход, - сказал Бычков. - Когда жесткие по отношению к России рекомендации комитета по соответствию были впервые озвучены, наши спортсмены еще не являлись полноправными участниками грядущей Олимпиады. Теперь мы не кандидаты, а обладатели олимпийской лицензии, она завоевана абсолютно легитимно, у нас есть обладатель этой лицензии, который доказал за годы выступления, что он абсолютно чист, а значит справедливость должна восторжествовать - мы должны увидеть его в августе 2020 года в Токио".

Глава ФСР заявил, что олимпийский дебют скалолазания не может состояться без представителей России. "Даже если выступать придется без флага, мы все прекрасно знаем, что это наш спортсмен, его результаты - достижения, которыми гордится Россия и в которые вложены силы и знания российского спорта. Понимают это и представители других стран. Так же, как все без лишних повторений знают, что скалолазание зародилось более 70 лет назад именно в России - в нашей стране прошли первые официальные старты, олимпийский дебют не может состояться без представителей нашей страны", - отметил он.

"Нам, конечно, неприятно, что наша олимпийская история начинается с таких обстоятельств, но мы уверены, Олимпийский комитет России и Минспорт России приложат все усилия, чтобы спортсмены нашей страны смогли поехать в Токио. Мы готовимся к тому, чтобы достойно выступить на Олимпиаде-2020, готовимся побороться за оставшиеся путевки в марте 2020 года на чемпионате Европы в Москве. И, конечно же, продолжаем подготовку к этому турниру, чтобы провести его на высшем уровне в российской столице. Нынешний стандарт соответствия кодексу WADA включает в себя чемпионаты мира и Олимпийские игры и на континентальные турниры не распространяется", - добавил Бычков.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Матч чемпионата Европы по регби 2020 года Россия - Испания пройдет на стадионе "Фишт"
Встреча пройдет 1 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС