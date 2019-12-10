Бычков: сборная России по скалолазанию готовится достойно выступить на Олимпиаде-2020

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сборная России по скалолазанию готовится к тому, чтобы достойно выступить на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта. Об этом заявил глава Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрий Бычков, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба организации.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Решение исполкома WADA было достаточно предсказуемым, но мы до последнего надеялись на более положительный исход, - сказал Бычков. - Когда жесткие по отношению к России рекомендации комитета по соответствию были впервые озвучены, наши спортсмены еще не являлись полноправными участниками грядущей Олимпиады. Теперь мы не кандидаты, а обладатели олимпийской лицензии, она завоевана абсолютно легитимно, у нас есть обладатель этой лицензии, который доказал за годы выступления, что он абсолютно чист, а значит справедливость должна восторжествовать - мы должны увидеть его в августе 2020 года в Токио".

Глава ФСР заявил, что олимпийский дебют скалолазания не может состояться без представителей России. "Даже если выступать придется без флага, мы все прекрасно знаем, что это наш спортсмен, его результаты - достижения, которыми гордится Россия и в которые вложены силы и знания российского спорта. Понимают это и представители других стран. Так же, как все без лишних повторений знают, что скалолазание зародилось более 70 лет назад именно в России - в нашей стране прошли первые официальные старты, олимпийский дебют не может состояться без представителей нашей страны", - отметил он.

"Нам, конечно, неприятно, что наша олимпийская история начинается с таких обстоятельств, но мы уверены, Олимпийский комитет России и Минспорт России приложат все усилия, чтобы спортсмены нашей страны смогли поехать в Токио. Мы готовимся к тому, чтобы достойно выступить на Олимпиаде-2020, готовимся побороться за оставшиеся путевки в марте 2020 года на чемпионате Европы в Москве. И, конечно же, продолжаем подготовку к этому турниру, чтобы провести его на высшем уровне в российской столице. Нынешний стандарт соответствия кодексу WADA включает в себя чемпионаты мира и Олимпийские игры и на континентальные турниры не распространяется", - добавил Бычков.