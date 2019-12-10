Федерация футбола Франции объявила о продлении контракта с Дешамом до конца ЧМ-2022

ТАСС, 10 декабря. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил соглашение с Федерацией футбола Франции до конца чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Кроме того, контракты до конца чемпионата мира 2022 года продлили помощники 51-летнего Дешама Гай Стефан и Франк Равьо.

Дешам был назначен на пост главного тренера сборной Франции летом 2012 года. Специалист в третий раз продлевает соглашение с федерацией, ранее он дважды продлевал контракт (в 2015 и 2017 году). Под его руководством команда провела 100 матчей, одержала 65 побед, сыграла 18 матчей вничью и потерпела 17 поражений, Дешам является лидером по числу побед во главе национальной сборной.

Вместе с Дешамом французы стали чемпионами мира в 2018 году (Дешам стал одним из трех человек, побеждавшим на чемпионате мира в качестве игрока и тренера - он повторил достижение бразильца Марио Загалло и немца Франца Беккенбауэра) и серебряными призерами чемпионата Европы 2016 года.

Также Дешам тренировал французский "Марсель", "Монако", выступающий в системе французских лиг, и итальянский "Ювентус". Дешам вывел "Монако" в финал Лиги чемпионов в сезоне-2003/04, в котором клуб уступил португальскому "Порту" (0:3) и выиграл Кубок французской лиги (2003), вместе с "Марселем" Дешам стал победителем национального чемпионата (2010), трехкратным обладателем Кубка французской лиги (2010, 2011, 2012) и двукратным победителем Суперкубка Франции (2010, 2011). По итогам 2018 года Дешам был признан тренером года по версии Международной федерации футбола.