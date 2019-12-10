В Чечне намерены провести в 2020 году Всероссийский турнир по тайскому боксу

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни намерены провести в регионе в 2020 году Всероссийский турнир по тайскому боксу. Для этого в республике созданы все условия, написал в своем аккаунте в instagram председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

"В ходе встречи с президентом федерации тайского бокса Чечни Рамзаном Есиевым обсудили возможность проведения Всероссийского турнира в 2020 году на территории Чеченской Республики, этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, и принято соответствующее решение. Благодаря главе региона Рамзану Кадырову у нас созданы все необходимые условия, а также имеется большой опыт проведения подобных мероприятий", - написал Хучиев.

По его словам, власти региона будут оказывать всяческую поддержку всем спортсменам федерации, некоторые из которых примут участие во Всероссийском турнире по тайскому боксу 2019 года, который состоится до конца месяца в Нижегородской области.

"Спортсмены федерации тайского бокса республики в этом году добились отличных результатов. По итогам 2019 года два спортсмена стали чемпионами мира, у нас также есть один чемпион и серебряный призер Европы, 15 чемпионов Всероссийского турнира, чемпион первенства России и победители еще ряда престижных соревнований Южного и Северо-Кавказского федеральных округов", - добавил Хучиев.

XIII Всероссийский турнир по тайскому боксу "Кубок Содружества" пройдет с 10 по 13 декабря в Нижегородской области, которая 12 лет подряд является местом его проведения.