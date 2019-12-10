Потанин назвал матч "Связь поколений" праздником хоккея

АНОСИНО /Московская область/, 10 декабря. /ТАСС/. Основной идеей матча "Связь поколений" было сделать праздник для любителей хоккея. Такое мнение журналистам по окончании игры высказал глава "Норникеля" Владимир Потанин.

Матч "красной" и "белой" команд, в котором участвовали легенды хоккея, а также игроки сборной России, завершился победой "красных" со счетом 11:9. Игра прошла в "Лужки.клубе", мероприятие символизирует связь поколений советского и российского хоккея, представители которого добивались побед на международной арене.

"Основная идея - сделать праздник для любителей хоккея, а также напомнить всем, что у нас есть много славных поколений хоккеистов, которые все собрались на одной площадке. Они являются примером для подражания молодежи, чтобы она занималась спортом. Игра дарит надежду нашим болельщикам на то, что наши хоккейные традиции непобедимы", - сказал Потанин.

Игра проходила также при поддержке Федерации хоккея России и Ночной хоккейной лиги, генеральным директором которой в конце октября стал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов. "Я считаю, что очень правильно, что лигу возглавил выдающийся отечественный хоккеист. Ночная хоккейная лига - это стихийное народное движение любителей, которому нужно внимание, знамя, памятник славных побед. То, что еще есть совет легенд, куда входят наши знаменитые хоккеисты, тоже является связью поколений", - подчеркнул Потанин.

Глава "Норникеля" объяснил, почему компаниям нужно вкладывать инвестиции в спорт. "Спорт - это наше достояние и гордость, поэтому нет плохого времени для инвестиций в спорт. Это инвестиции в будущее, здоровый образ жизни", - отметил он.