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НХЛ

"Даллас" уволил Монтгомери с поста главного тренера клуба за неподобающее поведение

Пресс-служба клуба не сообщает, что именно совершил бывший наставник команды
Джим Монтгомери AP Photo/Tony Gutierrez
Описание
Джим Монтгомери
© AP Photo/Tony Gutierrez

ТАСС, 10 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" объявил о расторжении контракта с главным тренером Джимом Монтгомери из-за неподобающего поведения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Боунесс, работающий в тренерском штабе "Далласа" с 22 июня 2018 года. Главный тренер фарм-клуба "Далласа", "Техаса", Дерек Лаксдал войдет в тренерский штаб Боунесса, фарм-клуб возглавит Нил Грэхэм, который работал в штабе Лаксдала.

"Даллас" ожидает от всех сотрудников команды честного и профессионального поведения, - заявил генеральный менеджер клуба Джим Нил. - Решение об увольнении было принято из-за непрофессионального поведения, несовместимого с основными ценностями и убеждениями руководства "Далласа" и НХЛ".

Несколько недель назад в результате расистского скандала с поста главного клуба НХЛ "Калгари" был уволен Билл Питерс, который 10 лет назад неоднократно на тренировках оскорблял темнокожего хоккеиста Акима Алиу на почве расизма, в связи с чем совет директоров НХЛ принял ряд соответствующих решений. В частности, в случае возникновения ситуации неподобающего поведения, противоречащего принципам, которых придерживается НХЛ в любом из клубов, необходимо незамедлительно уведомить об этом лигу.

Также НХЛ разработает для тренеров и сотрудников клубов ежегодную обязательную программу по вопросам культурной интеграции и разнообразия, а также дополнительного образования. Кроме того, НХЛ создаст сервис (возможно, откроет горячую линию), где любой игрок или сотрудник клуба сможет обратиться анонимно за помощью в случаях оскорблений.

"Даллас" одержал 16 побед в последних 22 матчах, клуб занимает шестое место в Западной конференции, имея в активе 37 очков в 31 матче. В следующей встрече "Даллас" примет "Нью-Джерси" в ночь на среду. В составе "Далласа" выступают россияне Александр Радулов, Антон Худобин и Денис Гурьянов.

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