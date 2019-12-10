"Зенит" уступил "Бенфике" в заключительном матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА

ТАСС, 10 декабря. Петербургский "Зенит" на выезде уступил португальской "Бенфике" со счетом 0:1 в матче заключительного, шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Мяч попал в ворота гостей после автогола голкипера Даниила Одоевского на 60-й минуте.

По итогам шести туров "Зенит" занял последнее место в группе G, набрав 4 очка, клуб одержал одну победу, один раз сыграл вничью и четыре раза уступил. Первое место заняла "Бенфика" (15 очков), которая вышла в 1/8 финала турнира, второе - французский "Лион" (12 очков), который сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф, третье место - немецкий "Лейпциг" (4), опередивший "Зенит" по дополнительным показателям.

В Юношеской лиге УЕФА играют команды, составленные из игроков не старше 19 лет. В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. Также в Юношеской лиге УЕФА играет московский "Локомотив", железнодорожники лишились шансов на выход из группы, заключительный матч они проведут в среду против испанского "Атлетико".