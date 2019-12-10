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Футбол в России

Совет директоров ФК "Спартак" считает, что комплектование состава команды завершено

Совет также утвердил план зимних сборов команды

ТАСС, 10 декабря. Члены совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" считают, что на данном этапе состав команды не нуждается в доукомплектовании. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Заседание совета директоров, на котором были подведены итоги выступления клуба в первой части текущего сезона, состоялось во вторник, в нем принял участие главный тренер клуба Доменико Тедеско. Также на нем был утвержден план зимних сборов: с 13 по 24 января футболисты основного состава будут тренироваться в Абу-Даби, с 28 января по 9 февраля команда примет участие в товарищеском турнире в Дохе, с 12 по 17 февраля игроки будут тренироваться в Сочи.

Кроме того, совет директоров признал положительными работу академии клуба имени Федора Черенкова и Алексея Лунина, который возглавляет молодежный состав. Отмечается, что выступление "Спартака-2" в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) вызывает обеспокоенность, поставлена задача улучшить результаты, чтобы сохранить прописку в лиге на будущий год.

На зимний перерыв "Спартак" ушел, занимая 10-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), команда набрала 22 очка в 19 матчах. "Спартак-2" располагается в зоне вылета, занимая 16-е место в первенстве Олимп - ФНЛ, клуб набрал 25 очков в 25 матчах.

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