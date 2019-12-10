Совет директоров ФК "Спартак" считает, что комплектование состава команды завершено

ТАСС, 10 декабря. Члены совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" считают, что на данном этапе состав команды не нуждается в доукомплектовании. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Заседание совета директоров, на котором были подведены итоги выступления клуба в первой части текущего сезона, состоялось во вторник, в нем принял участие главный тренер клуба Доменико Тедеско. Также на нем был утвержден план зимних сборов: с 13 по 24 января футболисты основного состава будут тренироваться в Абу-Даби, с 28 января по 9 февраля команда примет участие в товарищеском турнире в Дохе, с 12 по 17 февраля игроки будут тренироваться в Сочи.

Кроме того, совет директоров признал положительными работу академии клуба имени Федора Черенкова и Алексея Лунина, который возглавляет молодежный состав. Отмечается, что выступление "Спартака-2" в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) вызывает обеспокоенность, поставлена задача улучшить результаты, чтобы сохранить прописку в лиге на будущий год.

На зимний перерыв "Спартак" ушел, занимая 10-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), команда набрала 22 очка в 19 матчах. "Спартак-2" располагается в зоне вылета, занимая 16-е место в первенстве Олимп - ФНЛ, клуб набрал 25 очков в 25 матчах.