Футболист "Барселоны" Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

ТАСС, 11 декабря. Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов. Достижение было установлено во встрече шестого тура группового этапа против итальянского "Интера" (2:1).

Футболист стал автором гола в возрасте 17 лет 40 дней, превзойдя достижение бывшего игрока греческого "Олимпиакоса" Питера Офори-Куайе. В игре с норвежским "Русенборгом" в 1997 году (5:1) он отличился в возрасте 17 лет 195 дней.

Фати дебютировал в основной команде "Барселоны" в текущем сезоне. На его счету 12 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых он забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

"Барселона" заняла в группе F первое место и вместе с немецкой "Боруссией" из Дортмунда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Интер" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.