Семак: "Зенит" добавит еще один сбор в подготовке к весенней части РПЛ

ЛИССАБОН, 11 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" скорректирует подготовку к оставшейся части сезона-2019/20 после вылета из еврокубков. Об этом на пресс-конференции после матча с "Бенфикой" рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Российский клуб проиграл "Бенфике" со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, пропустив все голы во втором тайме, и занял последнее место в группе G. "Зенит" завершил выступление в еврокубках в текущем сезоне после того, как в параллельной встрече французский "Лион" сыграл вничью с лидером группы немецким "Лейпцигом". Петербургский клуб потерпел в турнире три поражения, одержал две победы и один раз сыграл вничью.

"Мы остались без евровесны, поэтому скорректируем подготовку. Добавится еще один сбор, но из отпуска игроки выйдут по плану", - сказал Семак.