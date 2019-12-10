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Футбол в России

Семак: "Зенит" добавит еще один сбор в подготовке к весенней части РПЛ

Российский клуб выбыл из розыгрыша еврокубков, уступив "Бенфике" в заключительном туре Лиги чемпионов
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

ЛИССАБОН, 11 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" скорректирует подготовку к оставшейся части сезона-2019/20 после вылета из еврокубков. Об этом на пресс-конференции после матча с "Бенфикой" рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Российский клуб проиграл "Бенфике" со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, пропустив все голы во втором тайме, и занял последнее место в группе G. "Зенит" завершил выступление в еврокубках в текущем сезоне после того, как в параллельной встрече французский "Лион" сыграл вничью с лидером группы немецким "Лейпцигом". Петербургский клуб потерпел в турнире три поражения, одержал две победы и один раз сыграл вничью.

"Мы остались без евровесны, поэтому скорректируем подготовку. Добавится еще один сбор, но из отпуска игроки выйдут по плану", - сказал Семак.

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