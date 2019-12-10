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Футбол в Италии

Анчелотти покинул пост главного тренера футбольного клуба "Наполи"

Специалист работал в команде с лета 2018 года
Карло Анчелотти EPA-EFE/GABRIELE MENIS
Описание
Карло Анчелотти
© EPA-EFE/GABRIELE MENIS

ТАСС, 11 декабря. Итальянский футбольный клуб "Наполи" объявил об уходе Карло Анчелотти с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

60-летний специалист покинул пост после матча заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Наполи" на своем поле победил бельгийский "Генк" (4:0) и вышел в плей-офф турнира со второго места в группе. На послематчевой пресс-конференции Анчелотти заявил, что обсудит свое будущее с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом в среду.

"Наполи" решил прекратить сотрудничество с Анчелотти, - говорится в заявлении пресс-службы. - Аурелио де Лаурентис и Анчелотти сохранили дружеские отношения и взаимное уважение".

Анчелотти возглавил "Наполи" летом 2018 года. Ранее Анчелотти тренировал немецкую "Баварию", испанский "Реал" (Мадрид), французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), английский "Челси", итальянские "Милан", "Ювентус", "Парму" и "Реджану". Вместе с "Реалом" Анчелотти выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также Кубок Испании. Вместе с "Баварией" специалист стал чемпионом Германии и двукратным победителем Суперкубка страны, вместе с ПСЖ, "Челси" и "Миланом" Анчелотти выиграл национальные чемпионаты стран, с "Миланом" итальянец также стал двукратным победителем Лиги чемпионов, столько же раз выиграл Суперкубок УЕФА.

В чемпионате Италии "Наполи" занимает седьмое место, набрав 21 очко в 15 матчах. В 16-м туре "Наполи" примет "Парму" 14 декабря.

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