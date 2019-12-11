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Футбол в Италии

СМИ: "Наполи" в среду объявит о назначении Гаттузо на пост главного тренера клуба

Ранее руководство клуба отправило в отставку Карло Анчелотти
Дженнаро Гаттузо AP Photo/Thanassis Stavrakis
Описание
Дженнаро Гаттузо
© AP Photo/Thanassis Stavrakis

ТАСС, 11 декабря. Дженнаро Гаттузо возглавит итальянский футбольный клуб "Наполи" в среду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.

В ночь на среду клуб объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера. Во вторник вечером "Наполи" на своем поле победил бельгийский "Генк" (4:0) и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе.

"В среду "Наполи" объявит Гаттузо новым главным тренером клуба", - написал Палмери в своем Twitter.

Гаттузо 41 год, он выступал за "Милан" с 1999 по 2012 год. Всего за итальянский клуб он сыграл 468 матчей и забил 11 мячей, в составе "Милана" Гаттузо дважды выиграл Лигу чемпионов (2002/03, 2006/07) и дважды стал чемпионом Италии (2003/04, 2010/11). Также в его активе победа на клубном чемпионате мира в 2007 году, в Кубке (2002/03) и Суперкубке Италии (2004, 2011). В составе национальной команды, за которую итальянец провел 73 матча и забил один мяч, он стал чемпионом мира в 2006 году.

В ноябре 2017 года Гаттузо возглавил "Милан", сменив на посту главного тренера Винченцо Монтеллу. В сезоне-2018/19 клуб занял пятое место в чемпионате Италии и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов. 28 мая 2019 года Гаттузо покинул "Милан".

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