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НХЛ

Василевский стал лучшим игроком в победном матче НХЛ "Тампы-Бэй" против "Флориды"

Голкипер отразил 27 бросков по воротам
Андрей Василевский AP Photo/Jason Behnken
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/Jason Behnken

ТАСС, 11 декабря. "Тампа-Бэй" обыграла "Флориду" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (7-я минута) и Алекс Киллорн (25). У проигравших отличился нападающий Евгений Дадонов (59).

Российские игроки "Тампы" - форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев - очков в этой встрече не набрали. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков, одержал 12-ю победу в сезоне и был признан лучшим игроком матча. Второй звездой стал вратарь "Флориды" Сергей Бобровский, сделавший 46 сейвов. Третьим в этом списке стал Киллорн.

В турнирной таблице Восточной конференции "Тампа" занимает 11-е место, набрав 33 очка в 29 матчах. "Флорида" расположился на восьмой строчке с 35 очками в 30 встречах.

В другом матче дня "Каролина" на выезде обыграла "Эдмонтон" со счетом 6:3. Российский форвард гостей Андрей Свечников сделал две результативные передачи. Теперь на счету 19-летнего нападающего 34 (13+21) очка в 31 матче. Также "Даллас" со счетом 2:0 дома победил "Нью-Джерси", ассистентом в эпизоде со вторым голом выступил российский форвард Александр Радулов.

"Питтсбург" дома уступил "Монреалю" (1:4), "Аризона" проиграла "Калгари" (2:5), а "Миннесота" - "Анахайму" (2:3 Б). "Баффало" на своей площадке победил "Сент-Луис" (5:2), форвард гостей Иван Барбашев сделал одну результативную передачу. "Виннипег" дома был сильнее "Детройта" (5:1), а "Нэшвилл" обыграл "Сан-Хосе" (3:1).

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