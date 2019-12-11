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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава БОК призывает не лишать чистых спортсменов права соревноваться под флагом страны

Стефка Костадинова считает, что санкции не должны влиять на тех, кто был корректным в подготовке и участии в соревнованиях

СОФИЯ, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель Болгарского олимпийского комитета (БОК) Стефка Костадинова призвала не лишать чистых российских спортсменов права соревноваться под флагом страны. Об этом говорится в заявлении бывшей спортсменки, олимпийской чемпионки и рекордсменки мира в прыжках в высоту, которое приводит пресс-служба организации.

"Санкции и ограничения не должны влиять на тех, кто был корректным в подготовке и участии в соревнованиях. Спортсмену очень тяжело лишиться этого права, особенно когда он невиновен и отстранен от главных состязаний, к которым готовился в течение четырех лет. Равно как и лишиться права состязаться под родным флагом и слушать при победе родной гимн", - подчеркнула Костадинова.

При этом председатель БОК отметила, что "всегда в соответствии с олимпийскими идеалами выступала за твердое и бескомпромиссное соблюдение принципов честной игры и корректности в спорте".

"Ничто не может оправдать отсутствие равноправия и использование спортсменами запрещенных препаратов и методик. Полностью поддерживаю нулевую толерантность к употреблению допинга и нетерпимость к скрытию и манипулированию результатами тестов", - указала Костадинова.

9 декабря члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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