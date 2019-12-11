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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Голодец: Россия привержена честному, чистому и открытому спорту

Россия не будет делать поблажек в борьбе с допингом, заявила вице-премьер РФ
Вице-премьер РФ Ольга Голодец Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Ольга Голодец
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия сохраняет приверженность честному и чистому спорту и не будет делать поблажек в этом направлении. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта России сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Мы понимаем, насколько сегодня непростое время для российского спорта, мы за честный и чистый спорт, и не будет ни скидок, ни поблажек, - сказала Голодец. - Наша позиция непреклонна, и мы будем двигаться в этом направлении. В связи с этим мне хочется поздравить руководителей федераций, спортсменов, которые блистательно выступали на соревнованиях".

"Этот год оказался для российского спорта незабываемым - у нас уже 600 медалей, такого результата давно не было в российском спорте, последние награды принесли нам пловцы, фигуристы, - добавила вице-премьер РФ. - Убедительная победа этого года в борьбе, художественной гимнастике, это триумф российского спорта, так держать. Мы создадим все условия для эффективных занятий, для подготовки наших ребят, и мы докажем - мы сильные и привержены честному, открытому и сильному спорту".

9 декабря члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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