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Футбол в России

Гурам Аджоев: "Арсенал" провел первую часть сезона в РПЛ на твердую четверку

Команда идет шестой после 19 туров чемпионата

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тульский "Арсенал" в первой части сезона чемпионата России по футболу сыграл неплохо и заслужил твердую четверку. Такое мнение в интервью ТАСС высказал руководитель футбольного клуба Гурам Аджоев.

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"Арсенал" после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков, отставая от замыкающего пятерку лидеров московского "Локомотива" на девять очков. При этом в концовке этого отрезка сезона туляки на выезде с одинаковым счетом 1:0 обыграли "Спартак" и ЦСКА, а в последнем матче перед зимней паузой дома разгромили "Локомотив" (4:0).

"Думаю, что в целом этот отрезок чемпионата мы провели очень неплохо. Заслужили твердую четверку, - сказал Аджоев. - Стоит напомнить, что старт чемпионата получился для нас лучшим за всю историю существования клуба. Потом с точки зрения набора очков дела обстояли похуже, а в последних турах перед зимним перерывом мы снова порадовали болельщиков громкими победами".

"Как известно, в ноябре и декабре календарь приготовил нам пять матчей подряд с российскими топ-клубами. В них "Арсенал" выиграл в гостях у "Спартака" и ЦСКА, победил дома "Локомотив". "Зениту" и "Краснодару" мы уступили, но даже в этих играх смотрелись более чем достойно и вполне могли рассчитывать на очки", - добавил руководитель "Арсенала".

На вопрос о задачах, которые стоят перед "Арсеналом" на сезон-2019/20, он ответил: "Прежде всего мы двигаемся от игры к игре. У нас есть и долгосрочная стратегия, и планы, но думаем всегда только о ближайшем матче. Он самый важный".

В первом матче после зимней паузы "Арсенал" на выезде сыграет против "Сочи" в начале марта.

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