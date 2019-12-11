Аджоев: ФК "Арсенал" не берет ни копейки из бюджета Тульской области

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" не использует денег из регионального бюджета. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель клуба Гурам Аджоев.

"Наши расходы - это операционная деятельность клуба, позволяющая ему работать в нормальном режиме: зарплаты, сборы, перелеты, но не более того, - сказал Аджоев, комментируя факт предоставления клубу 600 млн рублей со стороны бизнесмена Алишера Усманова. - Помимо функционирования первой и молодежной команд, мы также содержим клуб "Химик-Арсенал" из Новомосковска, который выступает в ПФЛ (втором по силе дивизионе российского футбола, первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги - прим. ТАСС). Под нашим крылом находится академия "Арсенала", где занимаются сотни мальчишек".

"По мере возможностей развиваем инфраструктуру. При этом мы ни копейки не берем из бюджета Тульской области. Что-то стараемся зарабатывать сами. Очень благодарны главе "Роснефти" Игорю Сечину, главе "Ростеха" Сергею Чемезову, Алишеру Усманову, всем, кто нам помогает, со всеми ними находит общий язык губернатор Тульской области Алексей Дюмин, его поддержка просто бесценна", - подчеркнул руководитель "Арсенала".

Аджоев отметил, что успехи команды стоит считать победами главы региона. "Никаких побед, никакого развития "Арсенала" не было бы без непосредственного участия губернатора в жизни клуба. Он искренне и неподдельно переживает за команду, интересуется ее жизнью, поэтому успехи "Арсенала" это его победы", - отметил он.

В чемпионате России сезона-2019/20 "Арсенал" после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отставание от замыкающего пятерку лидеров московского "Локомотива" составляет девять очков.