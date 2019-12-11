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Футбол в России

Аджоев: ФК "Арсенал" мог бы иметь новый стадион, если бы Дюмин раньше стал губернатором

"Арсенал" проводит домашние матчи на одноименном стадионе, вместимость которого составляет 19 241 зритель

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Арсенал" уже мог бы иметь новый стадион, если бы губернатор Тульской области Алексей Дюмин раньше занял бы свой пост. Такое мнение в интервью ТАСС высказал руководитель клуба Гурам Аджоев.

"Понятно, что в инфраструктуру надо вкладываться, развивать ее и делать более современной. Это очевидно и бесспорно, однако мы живем по средствам и исходим из наших возможностей. Если бы губернатор Тульской области Алексей Дюмин чуть раньше занял бы свой пост, возможно, мы бы уже имели новый стадион", - сказал Аджоев.

"Пока же мы открыли новый крытый футбольный манеж, где круглый год смогут тренироваться сотни детей. Это случилось буквально в день игры с "Локомотивом", 6 декабря. Также совсем скоро полностью будет готово искусственное поле с подогревом и трибунами на полторы тысячи мест", - добавил руководитель тульского клуба.

"Арсенал" проводит домашние матчи на одноименном стадионе, вместимость которого составляет 19 241 зритель. Арена была открыта в августе 1959 года, а последняя реконструкция, в рамках которой было установлено новое табло, прошла в 2014 году. В чемпионате России сезона-2019/20 команда из Тулы после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отставание от замыкающего пятерку лидеров московского "Локомотива" составляет девять очков.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/7313909.

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