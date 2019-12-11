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Футболист Лесовой останется в "Арсенале" как минимум до конца сезона

Руководитель тульского клуба Гурам Аджоев отметил, что полузащитник хочет продолжить карьеру в "Арсенале"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Полузащитник тульского футбольного клуба "Арсенал" Даниил Лесовой не покинет команду в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщил руководитель клуба Гурам Аджоев.

21-летний Лесовой выступает за "Арсенал" на правах аренды из петербургского "Зенита". Действующее соглашение между клубами из Санкт-Петербурга и Тулы рассчитано до конца сезона с опцией дальнейшего выкупа последними. В этом сезоне Лесовой принял участие в 21 матче во всех турнирах, забив два мяча и отдав две голевые передачи. В начале декабря издание "Спорт-Экспресс" сообщало, что хавбек продолжит карьеру в московском "Динамо".

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"Что касается Лесового, то это пример того, как футболисты прибавляют и раскрываются в нашей команде. Могу сказать, что как минимум до лета он останется в "Арсенале". Он и сам сказал, что не хочет покидать Тулу", - сказал Аджоев.

Продолжая разговор о трансферах, руководитель "Арсенала" сообщил, что клуб покинет защитник Бакари Коне. "Мы расстаемся по обоюдному согласию", - отметил он.

"Ищем игроков во все линии, - продолжил Аджоев. - Селекция круглосуточный и круглогодичный процесс. Смотрим, отслеживаем огромное количество футболистов. Но о конкретных именах говорить пока рано".

В чемпионате России сезона-2019/20 "Арсенал" после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отставание от замыкающего пятерку лидеров московского "Локомотива" составляет девять очков.

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