Колобков: около 12 млрд рублей ежегодно уходит на подготовку российских спортсменов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Траты на подготовку и выступление в соревнованиях российских спортсменов ежегодно составляют около 12 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в среду министр спорта РФ Павел Колобков.

"В целом примерно 12 млрд рублей уходит на подготовку наших спортсменов с учетом зарплаты их и тренеров, участия в международных соревнованиях, премирования, проведения учебно-тренировочных мероприятий, содержания учебно-тренировочных баз. Сумма достаточно серьезная, поэтому мы этому уделяем много внимания".