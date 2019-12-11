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Колобков: около 12 млрд рублей ежегодно уходит на подготовку российских спортсменов

Министр спорта назвал эту сумму достаточно серьезной

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Траты на подготовку и выступление в соревнованиях российских спортсменов ежегодно составляют около 12 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в среду министр спорта РФ Павел Колобков.

"В целом примерно 12 млрд рублей уходит на подготовку наших спортсменов с учетом зарплаты их и тренеров, участия в международных соревнованиях, премирования, проведения учебно-тренировочных мероприятий, содержания учебно-тренировочных баз. Сумма достаточно серьезная, поэтому мы этому уделяем много внимания".

Теги
РоссияКолобков, Павел АнатольевичЛетние олимпийские виды спортаЗимние олимпийские виды спорта
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