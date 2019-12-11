Легкоатлеты Образцов и Садилова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 11 декабря. Бегун Игорь Образцов и трейлраннер Наталья Садилова дисквалифицированы Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

24-летний Образцов отстранен на один год в связи с наличием запрещенной субстанции в допинг-пробе. Он является двукратным серебряным призером Мемориала Знаменских в беге на дистанции 100 м.

Садилова дисквалифицирована на четыре года. 42-летняя спортсменка, выступающая в дисциплине трейлраннинг, обвиняется в использовании или попытке использования мельдония, а также в уклонении, отказе или неявке на процедуру сдачи допинг-проб.

Трейлраннинг - бег по природному рельефу, включает в себя элементы кросса и горного бега.