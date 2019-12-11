{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Легкоатлеты Образцов и Садилова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

Образцов является двукратным серебряным призером Мемориала Знаменских в беге на 100 м

ТАСС, 11 декабря. Бегун Игорь Образцов и трейлраннер Наталья Садилова дисквалифицированы Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

24-летний Образцов отстранен на один год в связи с наличием запрещенной субстанции в допинг-пробе. Он является двукратным серебряным призером Мемориала Знаменских в беге на дистанции 100 м.

Садилова дисквалифицирована на четыре года. 42-летняя спортсменка, выступающая в дисциплине трейлраннинг, обвиняется в использовании или попытке использования мельдония, а также в уклонении, отказе или неявке на процедуру сдачи допинг-проб.

Трейлраннинг - бег по природному рельефу, включает в себя элементы кросса и горного бега.

Теги
Допинг
Реклама на ТАСС
КХЛ
Чернышенко: клубы КХЛ "Амур" и "Сочи" имеют финансовые задолженности
"Адмирал" имеет финансовые задолженности перед сотрудниками за прошлые годы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС