СПЧ обсудит вопрос защиты российских спортсменов после санкций WADA

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в ближайшее время обсудит возможные меры защиты российских спортсменов в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Мы в ближайшее время соберем заинтересованных коллег - членов СПЧ и будем вырабатывать свою программу. Не думаю, что сможем сломать машину, работающую против российского спорта, но все, что мы сможем, сделаем", - заявил он.

Фадеев констатировал, что в истории с допинговым скандалом "нарушается презумпция невиновности, вдруг все спортсмены объявляются виновными". Кроме того, напомнил председатель СПЧ, Олимпийская хартия "предполагает, что Олимпийские игры - это участие отдельных спортсменов, а не стран". "Когда все спортсмены обвиняются в нарушении правил и так или иначе отстраняются от соревнований - это неправильно. Почему спортсмены должны доказывать, что они невиновны?" - задал он вопрос.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.