{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

СПЧ обсудит вопрос защиты российских спортсменов после санкций WADA

При этом председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев не считает, что возможно "сломать машину, работающую против российского спорта"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в ближайшее время обсудит возможные меры защиты российских спортсменов в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Мы в ближайшее время соберем заинтересованных коллег - членов СПЧ и будем вырабатывать свою программу. Не думаю, что сможем сломать машину, работающую против российского спорта, но все, что мы сможем, сделаем", - заявил он.

Фадеев констатировал, что в истории с допинговым скандалом "нарушается презумпция невиновности, вдруг все спортсмены объявляются виновными". Кроме того, напомнил председатель СПЧ, Олимпийская хартия "предполагает, что Олимпийские игры - это участие отдельных спортсменов, а не стран". "Когда все спортсмены обвиняются в нарушении правил и так или иначе отстраняются от соревнований - это неправильно. Почему спортсмены должны доказывать, что они невиновны?" - задал он вопрос.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

Теги
РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Минспорт России планирует провести более 15 тысяч спортивных мероприятий в 2020 году
Части календарного плана единого календаря объединены одним девизом - "Россия - самая спортивная держава"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС