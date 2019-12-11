Президиум ВФЛА утвердил отставку Юрия Борзаковского с поста вице-президента организации

ТАСС, 11 декабря. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) принял отставку Юрия Борзаковского с поста вице-президента организации. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Также он перестал быть членом президиума федерации. Борзаковский 6 декабря подал в отставку с поста вице-президента, который занимал с декабря 2016 года.

По словам Борзаковского, его решение об уходе с поста вице-президента было вызвано "продолжающейся непрозрачностью действий руководства ВФЛА и несогласием с принимаемыми решениями и осуществляемыми действиями". Должность главного тренера сборной России 38-летний Борзаковский сохранит.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в связи с чередой допинговых нарушений российским легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников федерации. Им были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.