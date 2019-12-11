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КХЛ

Чернышенко: клубы КХЛ хорошо подготовились к потолку зарплат

С сезона-2020/21 будет введен жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) достаточно хорошо подготовились к введению потолка заработных плат. Об этом журналистам по итогам заседания совета руководителей КХЛ рассказал президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей будет введен с сезона-2020/21. При подсчете жесткого потолка зарплат учитываются доходы игроков, находящихся на дату расчета в заявке основной команды клуба и заявленных в числе командированных в команду клуба Высшей хоккейной лиги или команду клуба, не входящую в систему соревнований.

"Все клубы достаточно хорошо подготовились. Основные вопросы, как будет осуществляться механизм контроля потолка. Здесь мы изучили все мировые практики и сделаем так, чтобы никто никого не обманывал", - сказал Чернышенко.

В случае несоблюдения потолка зарплат до старта сезона КХЛ не допустит заявку основной команды до устранения превышения. Во время чемпионата КХЛ может не допустить дозаявку новых игроков.

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Чернышенко, Дмитрий Николаевич
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