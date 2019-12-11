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Массовый спорт

Минспорт России планирует провести более 15 тысяч спортивных мероприятий в 2020 году

Части календарного плана единого календаря объединены одним девизом - "Россия - самая спортивная держава"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Более пятнадцати тысяч спортивных мероприятий планируется провести в России в 2020 году. Об этом в докладе о проекте единого календарного плана на коллегии Министерства спорта РФ сообщил заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов.

"Части календарного плана единого календаря объединены одним девизом - "Россия - самая спортивная держава", отражая эти амбициозные цели, проект календаря включает в себя более 15,5 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий, что является наибольшим количеством за всю новейшую российскую историю, а также новые форматы массовых мероприятий", - сообщил Косилов.

"Рост числа проводимых мероприятий отражает как увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом, так и рост числа новых видов спорта, пять из которых признаны в 2019 году. Также стоит отметить увеличение количества новых спортивных дисциплин в этом году на 202 дисциплины в 30 видах спорта", - рассказал Косилов.

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