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Массовый спорт

Спартакиада пенсионеров и летние сельские спортивные игры включены в календарь на 2020 год

Впервые в проект единого календарного плана включено 62 физкультурных мероприятия для работников предприятий российской промышленности

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Спартакиада пенсионеров России, Всероссийские летние сельские спортивные игры, а также Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд вошли в проект единого календарного плана Министерства спорта РФ на 2020 год. Об этом на коллегии министерства сообщил заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов.

"Среди старших возрастных групп населения совместно с общероссийскими физкультурно-спортивными обществами "Локомотив", "Российский союз пенсионеров", "Динамо", "Спартак", "Трудные резервы", "Урожай" предусмотрено более 170 физкультурно-спортивных мероприятий. Это, прежде всего, Всероссийские летние сельские спортивные игры, Спартакиада пенсионеров России, Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд", - сообщил Косилов.

Впервые в проект единого календарного плана включено 62 физкультурных мероприятия для работников предприятий российской промышленности, организатором которых является "Трудовые резервы", а также еще несколько новых мероприятий.

"Кроме традиционных ежегодных всероссийских массовых соревнований, таких как "Кросс нации", "Оранжевый мяч", "Лыжня России" и многих других, впервые в проект календаря включены массовые мероприятия Всемирный день велосипедиста и Всероссийский полумарафон "Забег РФ", проведение которых уже поддержали около 50% субъектов Российской Федерации", - рассказал Косилов.

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Россия
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