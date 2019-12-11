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Еврокубки

"Локомотив-Кубань" обыграл "Партизан" в матче баскетбольного Еврокубка

Встреча завершилась со счетом 83:76

ТАСС, 11 декабря. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" дома победил сербский "Партизан" со счетом 83:76 в матче предпоследнего, девятого тура Еврокубка. Встреча прошла в краснодарском "Баскет-холле" в присутствии 2356 зрителей.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал Миндаугас Кузминскас (17 очков), у гостей столько же очков набрал Стефан Бирчевич.

В матче первого круга "Локомотив-Кубань" уступил на выезде "Партизану" со счетом 71:80. В турнирной таблице группы B команда из Краснодара занимает третье место, одержав в девяти матчах четыре победы и потерпев пять поражений, "Партизан" идет на втором месте (шесть побед и три поражения) и уже обеспечил себе выход в плей-офф. В топ-16 Еврокубка пробьются по четыре лучшие команды из каждой группы.

В заключительном туре "Локомотив-Кубань" на выезде сыграет с турецким "Тофашем" 17 декабря.

Еврокубок - второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.

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