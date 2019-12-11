"Кузбасс" в пяти партиях уступил "АКХ Воллей" из Словении в матче волейбольной ЛЧ

ТАСС, 11 декабря. Российский "Кузбасс" из Кемерова на выезде проиграл словенскому "АКХ Воллей" из Любляны со счетом 2-3 (23:25, 16:25, 27:25, 25:23, 17:19) в матче второго тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.

"Кузбасс" отыгрался со счета 0-2 по партиям, но потерпел поражение в решающей.

Ранее в среду "Факел" из Нового Уренгоя дома обыграл немецкий "Берлин" со счетом 3-0 в матче второго тура.

В турнирной таблице группы В "Кузбасс" лидирует, набрав 4 очка в двух встречах. По 3 очка в активе "Факела" и "Берлина", замыкает таблицу "АКХ Воллей" (2).

В матче третьего тура "Кузбасс" 18 декабря на выезде сыграет с "Берлином".