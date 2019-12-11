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Мировой футбол

ФК "Аль-Садд" в дополнительное время обыграл "Иенген спорт" в первом раунде клубного ЧМ

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 11 декабря. Катарский футбольный клуб "Аль-Садд" в дополнительное время со счетом 3:1 обыграл дебютанта турнира "Иенген спорт" из Новой Каледонии в матче первого раунда клубного чемпионата мира. Турнир, который организует Международная федерация футбола (ФИФА), проходит в Катаре.

В составе "Аль-Садда" отличились Багдад Бунеджах (26-я минута), Абделькарим Хассан (100) и Педру (114). У "Иенген спорта" единственный мяч забил Антуан Руан (46). В матче второго раунда в субботу "Аль-Садд" встретится с мексиканским "Монтерреем". "Иенген спорт" завершил выступление на турнире.

Катарский клуб возглавляет бывший футболист испанской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Хави, капитаном команды является бывший полузащитник мадридского "Атлетико" Габи.

Впервые в истории соревнований, проводимых под эгидой ФИФА, на матче присутствовали два врача ФИФА, один из низ находился на бровке, второй - на трибуне. У обоих докторов был доступ к системе видеоповторов, кроме того, они находились в постоянном контакте друг с другом посредством радиосвязи. Цель нововведения - проверка возможных случаев травмы и независимое консультирование клубных докторов в случае необходимости.

В турнире принимают участие шесть победителей клубных турниров каждой из конфедераций, входящих в состав всемирной организации (английский "Ливерпуль", бразильский "Фламенго", "Монтеррей", тунисский "Эсперанс", "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии и "Иенген спорт"), а также чемпион страны, принимающей клубный чемпионат мира ("Аль-Садд").

"Ливерпуль" начнет выступление с полуфинальной стадии, его соперником станет победитель матча "Монтеррей" - "Аль-Садд". Матч с участием "Ливерпуля" пройдет 18 декабря, финал турнира - 21 декабря.

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