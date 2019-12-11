Вопросы развития хоккея обсудят на Международном форуме в Москве

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Четвертый Международный хоккейный форум пройдет с 12 по 13 декабря в Москве. Представители мирового хоккейного сообщества обсудят актуальные вопросы, связанные с данным видом спорта.

Форум пройдет при поддержке Международной федерации хоккея (IIHF), Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России (ОКР) и Федерации хоккея России (ФХР). Основным является первый день, церемонию открытия форума посетят заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, руководители спортивных организаций: министр спорта Павел Колобков, президент ОКР Станислав Поздняков, глава правления ФХР Аркадий Ротенберг, президент ФХР Владислав Третьяк, президент IIHF Рене Фазель, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко; а также глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В течение двух дней будут проходить пленарные заседания и панельные дискуссии, посвященные основным тенденциям и различным нюансам игры. Речь, в частности, пойдет об изменениях правил игры, развитии женского хоккея и следж-хоккея. В обсуждении также примут участие первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг и глава комитета женского хоккея IIHF Сюзанна Колбенхойер.

Во второй день ключевой панельной дискуссией станет обсуждение развития детско-юношеского хоккея. В ней, в частности, примет участие представитель Ассоциации хоккея Финляндии, чьи команды по итогам сезона-2018/19 выиграли молодежный и мужской чемпионаты мира.