{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Вопросы развития хоккея обсудят на Международном форуме в Москве

В течение двух дней пройдут пленарные заседания и панельные дискуссии, посвященные основным тенденциям и различным нюансам вида спорта

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Четвертый Международный хоккейный форум пройдет с 12 по 13 декабря в Москве. Представители мирового хоккейного сообщества обсудят актуальные вопросы, связанные с данным видом спорта.

Форум пройдет при поддержке Международной федерации хоккея (IIHF), Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России (ОКР) и Федерации хоккея России (ФХР). Основным является первый день, церемонию открытия форума посетят заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, руководители спортивных организаций: министр спорта Павел Колобков, президент ОКР Станислав Поздняков, глава правления ФХР Аркадий Ротенберг, президент ФХР Владислав Третьяк, президент IIHF Рене Фазель, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко; а также глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В течение двух дней будут проходить пленарные заседания и панельные дискуссии, посвященные основным тенденциям и различным нюансам игры. Речь, в частности, пойдет об изменениях правил игры, развитии женского хоккея и следж-хоккея. В обсуждении также примут участие первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг и глава комитета женского хоккея IIHF Сюзанна Колбенхойер.

Во второй день ключевой панельной дискуссией станет обсуждение развития детско-юношеского хоккея. В ней, в частности, примет участие представитель Ассоциации хоккея Финляндии, чьи команды по итогам сезона-2018/19 выиграли молодежный и мужской чемпионаты мира.

Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
"Локомотив" уступил "Атлетико" в заключительном матче группового этапа ЛЧ
Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС