Кубок Первого канала по хоккею стартует матчем сборных России и Швеции

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Второй этап Еврохоккейтура - Кубок Первого канала - стартует в четверг в Москве. Сборная России в первом матче турнира встретится с командой Швеции.

Встреча пройдет на "ЦСКА-Арене" и начнется в 20:00 мск. В другом матче первого игрового дня сборная Чехии в Пльзени сыграет вынесенную встречу российского этапа с финнами (начало - 20:30 мск). Четыре игры турнира пройдут в Москве на "ЦСКА-Арене". 15 декабря Сборная России примет команду Финляндии на футбольном стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге, днем ранее команда Алексея Кудашова сыграет с чехами.

По сравнению с первым этапом Евротура, Кубком Карьяла, который прошел с 7 по 10 ноября в Финляндии, в составе российской сборной осталось 10 человек. На Кубок Первого канала тренерский штаб Кудашова вызвал сильнейших игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в числе которых восемь олимпийских чемпионов 2018 года. Впервые с Игр в Пхёнчхане в состав национальной команды вошел двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник Вячеслав Войнов, выступающий за "Авангард".

В составе всех сборных на Кубке Первого канала выступят 55 представителей КХЛ. В состав сборной Чехии вошли 12 игроков клубов КХЛ, сборной Швеции - 10, сборной Финляндии - 6. Состав российской сборной полностью состоит из хоккеистов КХЛ.

После первого этапа в турнирной таблице Евротура лидируют чехи (8 очков), одержавшие победы во всех трех матчах Кубка Карьяла. Второе место занимает сборная Финляндии (7 очков), российская команда располагается на третьей строчке (2), замыкают таблицу шведы (1).

Третий этап Евротура пройдет в Швеции с 6 по 9 февраля, четвертый - в Чехии с 30 апреля по 3 мая. Команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме всех этапов, станет победителем Евротура сезона-2019/20.