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Лига Европы

ЦСКА завершит выступление в футбольной Лиге Европы выездным матчем против "Эспаньола"

Встреча начнется в 23:00 мск
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 12 декабря. Российский футбольный клуб ЦСКА в четверг проведет матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против "Эспаньола". Встреча пройдет в Барселоне на арене "Корнелья - Эль Прат", начало - 23:00 мск.

Армейцы подходят к игре против испанской команды, потеряв шансы на выход в плей-офф второго по значимости еврокубка и расположившись на последнем месте в группе H с двумя очками. Ранее ЦСКА по разу уступил и сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" (1:5, 1:1) и венгерским "Ференцварошем" (0:1, 0:0), а также на своем поле проиграл "Эспаньолу" (0:2). Испанский клуб, который впервые играет в групповой стадии Лиги Европы, имеет в активе 11 очков и гарантировал себе выход в 1/16 финала с первого места. За вторую путевку в весеннюю стадию турнира поборются "Лудогорец" и "Ференцварош", набравшие семь и шесть очков соответственно.

Тренерский штаб ЦСКА взял на матч в Барселоне 20 игроков, в их число вошел только один номинальный форвард - воспитанник клуба Федор Чалов. В Испанию не полетели бразильский атакующий хавбек Лукас Сантос и японский нападающий Такума Нисимура, а также продолжающие восстанавливаться от травм защитник Виктор Васин и полузащитник Дмитрий Ефремов.

"Эспаньол" по ходу сезона успел поменять главного тренера - в первой встрече против ЦСКА командой руководил 47-летний Давид Гальего, который из-за неудовлетворительных результатов был уволен через четыре дня после выездной победы над армейцами. Ему на смену пришел 44-летний Пабло Мачин, ранее работавший в Испании с "Нумансией", "Жироной" и "Севильей". В заключительной еврокубковой игре текущего года хозяева поля не смогут рассчитывать на травмированных защитников Хави Лопеса и Налдо. Кроме того, под вопросом участие во встрече восстанавливающегося от повреждения хавбека Матиаса Варгаса.

Испанский клуб третий раз в своей истории сыграет против российской команды в еврокубках. В двух предыдущих встречах, состоявшихся в Москве, "Эспаньол" одержал две победы, не пропустив при этом ни одного мяча. В 2005 году на групповом этапе Кубка УЕФА он обыграл "Локомотив" (1:0), в той игре принимал участие защитник Дани Харке, который 8 августа 2009 года скончался от сердечного приступа. Его 21-й номер был выведен из обращения, а на 21-й минуте любого домашнего матча "Эспаньола" все зрители встают и аплодируют.

Для армейцев предстоящая встреча станет пятой против испанских клубов на их поле. В четырех предыдущих матчах ЦСКА одержал три победы, в разные годы обыграв "Барселону" (3:2), "Севилью" (2:1) и "Реал" (3:0). Единственное поражение москвичи потерпели от "Реала" (1:4) в 2012 году.

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