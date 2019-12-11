"Спартак" потерпел восьмое поражение в SEHA-Газпром лиге по гандболу

ТАСС, 12 декабря. Российский гандбольный клуб "Спартак" на выезде уступил хорватскому "Загребу" со счетом 17:30 в матче предпоследнего, девятого тура группового этапа SEHA-Газпром лиги.

В турнирной таблице группы B "Спартак" занимает последнее, шестое место с одной победой при восьми поражениях (3 очка). "Загреб" располагается на третьем месте (18 очков в восьми матчах). В матче заключительного тура "Спартак" примет северомакедонский "Работник" в воскресенье.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов северомакедонский "Вардар" и "Загреб", четырехкратный финалист этого турнира венгерский "Веспрем", а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига вышла за границы Восточной Европы, "Спартак" стал первым представителем России в турнире.

12 команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы. Каждая команда проведет по десять матчей на групповой стадии. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, напрямую выйдут в четвертьфинал, остальные команды сыграют стыковые матчи за выход в плей-офф, "Спартак" потерял шансы на выход в плей-офф и примет участие в стыковых матчах.