Россия не смогла сократить отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 12 декабря. Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия не смогла уменьшить отставание от располагающейся на шестой строчке Португалии по итогам матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись в среду. Это произошло после того, как лишившийся шансов на выход в плей-офф еврокубков московский "Локомотив" в Мадриде проиграл испанскому "Атлетико" (0:2), при том, что клубы, представляющие Португалию, в этот день не играли.

Во вторник единственный представитель Португалии в Лиге чемпионов "Бенфика" на своем поле одержала разгромную победу над петербургским "Зенитом" (3:0) и с третьего места в группе G вышла в 1/16 финала Лиги Европы, отбросив российский клуб на четвертое место и не позволив ему выйти в весеннюю стадию еврокубков. В четверг заочное противостояние российских и португальских клубов за зачетные баллы в таблице коэффициентов УЕФА продолжится во втором по значимости еврокубке. В нем от России выступят ЦСКА и "Краснодар", которым предстоит в гостях сыграть с испанскими "Эспаньолом" и "Хетафе" соответственно. Представляющие Португалию "Порту", "Брага", "Спортинг" и "Витория" сыграют с голландским "Фейенордом", словацким "Слованом", австрийским ЛАСКом и немецким "Айнтрахтом" соответственно.

По состоянию на 12 декабря в активе России в таблице коэффициентов остается 45,216 балла, а у Португалии - 47,649 балла; отрыв последней сохранился на отметке в 2,433 балла. Поскольку все отечественные клубы, за исключением "Краснодара", уже потеряли шансы на участие в плей-офф еврокубков, Россия может вернуться на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА только в случае сверхуспешного выступления ее последнего представителя в Лиге Европы и при условии, что португальские клубы завершат выступление в турнире на стадии 1/16 финала, не одержав ни одной победы и ни разу не сыграв вничью.

Если это произойдет, то России будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - три команды выступят в Лиге чемпионов (две стартуют с группового этапа, одна - с третьего квалификационного раунда), одна отправится в Лигу Европы (групповой этап), две - в Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять клубов - две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая - с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в Лиге Европы (раунд плей-офф), две - в Лиге конференций (третий и второй квалификационный раунды).

Изначально в еврокубках стартовали шесть российских команд. Однако московский "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.