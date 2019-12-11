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Лига чемпионов

Стали известны все участники плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Впервые в истории в плей-офф сыграют только команды из пяти ведущих европейских чемпионатов
Футболисты "Ювентуса" EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Футболисты "Ювентуса"
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 12 декабря. Определились команды, которые сыграют в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20. Заключительные матчи шестого тура группового этапа турнира завершились в ночь на четверг.

Из каждой группы в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли по две лучшие команды, клубы, занявшие третьи места, отправятся в 1/16 финала Лиги Европы, матчи последнего тура группового этапа которой пройдут в четверг.

В группе A французский ПСЖ разгромил турецкий "Галатасарай" со счетом 5:0, а испанский "Реал" одержал победу над бельгийским "Брюгге" - 3:1. В турнирной таблице первое место занял ПСЖ, набравший 16 очков, вторым стал "Реал" (11), третьим - "Брюгге" (3), четвертым - "Галатасарай" (2).

Немецкая "Бавария" в матче группы B обыграла английский "Тоттенхэм" со счетом 3:1, греческий "Олимпиакос" обыграл сербскую "Црвену Звезду" (1:0). В таблице первое место заняла "Бавария", которая единственная на групповом этапе этого сезона набрала 18 очков из 18 возможных, "Тоттенхэм" занял второе место (10), "Олимпиакос" стал третьим (4), "Црвена Звезда" - четвертой (3).

Последним участником 1/8 финала стал испанский "Атлетико", который на своем поле обыграл московский "Локомотив" - 2:0, итальянский "Ювентус" оказался сильнее немецкого "Байера" - 2:0. Первое место в группе D занял "Ювентус" (16), "Атлетико" финишировал вторым (10), "Байер" - третьим (6), "Локомотив" - последним (3).

Таким образом, в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Челси", испанские "Атлетико", "Барселона", "Валенсия" и "Реал", итальянские "Аталанта", "Наполи" и "Ювентус", немецкие "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд) и "Лейпциг", французские ПСЖ и "Лион". Впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов сыграют только команды из пяти ведущих европейских чемпионатов. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря в швейцарском Ньоне.

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