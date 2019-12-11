{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Семин: футболисты "Локомотива" заслуженно заняли последнее место в группе ЛЧ

Российский клуб одержал одну победу и потерпел пять поражений на предварительном этапе
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

МАДРИД, 12 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" по делу завершил групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте в квартете. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер российской команды Юрий Семин.

"Локомотив" уступил испанскому "Атлетико" на выезде в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2, заняв последнее место в квартете. Ранее свои еврокубковые кампании завершили московский ЦСКА и петербургский "Зенит".

"Играть против "Атлетико", оставляя большие свободные зоны, очень сложно. Соломон Кверквелия и несколько других футболистов вышли в основном составе, так как весь внутренний резерв мы уже использовали. Что касается итогового положения, то объективно находимся на своем месте", - сказал Семин.

Во втором тайме был заменен центральный защитник "Локомотива" Ведран Чорлука, получивший травму. "У него что-то произошло с голеностопом", - отметил тренер.

Ранее бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал, что из-за неудачных выступлений российских клубов в еврокубках необходимо вернуться к системе проведения чемпионата страны с весны по осень. Именно по такому календарю проходило первенство до 2010 года. "Необходимо прислушаться к его мнению", - подчеркнул Семин.

Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
Незабитый пенальти в ворота "Локомотива" мог повлиять на результат - тренер "Атлетико"
"Локомотив" в Мадриде проиграл "Атлетико" со счетом 0:2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС