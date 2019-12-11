Семин: футболисты "Локомотива" заслуженно заняли последнее место в группе ЛЧ

МАДРИД, 12 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" по делу завершил групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте в квартете. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер российской команды Юрий Семин.

"Локомотив" уступил испанскому "Атлетико" на выезде в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2, заняв последнее место в квартете. Ранее свои еврокубковые кампании завершили московский ЦСКА и петербургский "Зенит".

"Играть против "Атлетико", оставляя большие свободные зоны, очень сложно. Соломон Кверквелия и несколько других футболистов вышли в основном составе, так как весь внутренний резерв мы уже использовали. Что касается итогового положения, то объективно находимся на своем месте", - сказал Семин.

Во втором тайме был заменен центральный защитник "Локомотива" Ведран Чорлука, получивший травму. "У него что-то произошло с голеностопом", - отметил тренер.

Ранее бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал, что из-за неудачных выступлений российских клубов в еврокубках необходимо вернуться к системе проведения чемпионата страны с весны по осень. Именно по такому календарю проходило первенство до 2010 года. "Необходимо прислушаться к его мнению", - подчеркнул Семин.